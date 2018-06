Turin (SID) - Die deutsche Shorttrackerin Bianca Walter ist gut in die Europameisterschaften in Turin gestartet. Die 26 Jahre alte Dresdnerin überstand am Freitag über 500 m, 1000 m und 1500 m die Vorläufe und qualifizierte sich für die nächste Runde. Im Viertelfinale über 500 m und 1000 m steht auch Teamkollege Felix Spiegl, der das Halbfinale über 1500 m aber verpasste. Tom Rietzke als dritter deutscher EM-Teilnehmer schied jeweils aus.