Sydney (AFP) Ein japanischer Surfer ist vor der Küste Australiens ins Meer hinausgetragen und erst nach einer Nacht von der Besatzung eines Frachters gerettet worden. Der 37-Jährige habe etwa 16 Stunden auf dem Wasser verbracht, berichtete der australische Rundfunksender ABC am Samstag. Nach eigener Aussage war der Mann gegen die hohen Wellen am Bulli-Strand in Sydney nicht angekommen und von der Strömung abgetrieben worden.

