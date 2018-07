Darmstadt (SID) - Der frühere Nationalspieler Sidney Sam hat nur wenige Stunden nach seinem Wechsel zum abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 sein Debüt gegeben. Beim 2:1 (1:0)-Sieg im Testspiel gegen Zweitligist VfL Bochum wurde der 28-Jährige in der 73. Minute eingewechselt. Erst am Samstagvormittag hatte Darmstadt die Verpflichtung Sams, der auf Leihbasis bis zum Saisonende von Schalke 04 kommt, bekannt gegeben.

Jan Rosenthal (14.) und Jerome Gondorf (72.) erzielten die Tore für Darmstadt, Tim Hoogland hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (57.). Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause empfängt Darmstadt am kommenden Samstag Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky).

Darmstadts neuer Trainer Torsten Frings hatte sich erfreut über den Sam-Transfer gezeigt. "Er ist ein schneller, technisch versierter Offensivspieler, der über eine enorme Erfahrung verfügt", sagte Ex-Nationalspieler. Sam nannte als Ziel, "wieder Spielpraxis in der Bundesliga zu bekommen und mit den Lilien den Klassenerhalt zu schaffen."

Sam kam in der laufenden Spielzeit hauptsächlich für die zweite Schalker Mannschaft zum Einsatz. In der Bundesliga erzielte der Offensivspieler in 109 Begegnungen insgesamt 24 Tore für Schalke, Bayer Leverkusen und den Hamburger SV. 19 weitere Treffer bereitete er vor.