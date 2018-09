Washington (AFP) Russland hat das Team des künftigen US-Präsidenten Donald Trump nach Informationen der "Washington Post" zu den geplanten Syrien-Gesprächen in Kasachstan eingeladen, ohne die noch amtierende US-Regierung einzubeziehen. Wie die Zeitung am Freitagabend (Ortszeit) berichtete, wurde die Einladung Ende Dezember in einem Telefonat des russischen Botschafters in den USA, Sergej Kisljak, mit Michael Flynn ausgesprochen, der von Trump als Nationaler Sicherheitsberater nominiert wurde.

