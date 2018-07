Winterberg (SID) - Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat in Winterberg zum zweiten Mal den EM-Titel im Zweierbob gewonnen. Der 26-Jährige sicherte sich am Samstag bei den gleichzeitig als Weltcup ausgetragenen Titelkämpfen mit Anschieber Thorsten Margis erneut Gold nach 2015 in La Plagne/Frankreich. Mit seinem dritten Sieg im vierten Weltcup der Saison untermauerte Friedrich auch seine Favoritenstellung für die Heim-WM am Königssee im Februar.

Vize-Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) holte nach zwei Läufen Silber vor dem Letten Oskars Kibermanis. Enttäuschend war dagegen das Abschneiden von Nico Walther (Oberbärenburg) mit Rang 13.

Am Freitag hatte Mariama Jamanka (BRC Thüringen) mit Anschieberin Annika Drazek im Sauerland überraschend Gold bei den Frauen gewonnen. Am Sonntag (ab 16.00 Uhr) wird noch der Nachfolger des zurückgetretenen Vierer-Europameisters Maximilian Arndt (Oberhof) gesucht.