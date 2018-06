Toblach (SID) - Biathletin Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat bei ihrer Rückkehr in den Skilanglauf-Weltcup die erste Hürde genommen. Die 28-Jährige belegte in der Qualifikation für den Freistil-Sprint im italienischen Toblach den sechsten Rang und schaffte problemlos den Sprung unter die besten 30, die ab 14.15 Uhr den Sieg unter sich ausmachen.

Sandra Ringwald (Schonach-Rohrhardsberg) überzeugte mit der zweitbesten Zeit, auch Elisabeth Schicho (18./Schliersee) und Anne Winkler (21./Sayda) stehen im Viertelfinale. Ausgeschieden ist dagegen Laura Gimmler (35./Oberstdorf).

Herrmann will sich für einen Einsatz bei der nordischen WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) empfehlen. Der DSV fordert dafür eine Top-8-Platzierung oder zwei Top-15-Ränge. Bereits vor der Saison hatte die Sächsin nicht ausgeschlossen, trotz ihres Wechsels zu den Skijägern auch bei den Langläufern anzutreten. Bei Olympia 2014 in Sotschi hatte Herrmann mit der Langlauf-Staffel Bronze gewonnen.

Bei den Männern verpasste der einzige deutsche Starter Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) nach längerer Krankheit als 51. ebenso die Punkte wie Tour-de-Ski-Gewinner Sergej Ustjugow. Der Russe stürzte auf den 1,3 Kilometern und hatte im Ziel mehr als 40 Sekunden Rückstand.