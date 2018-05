Wengen (SID) - Anhaltender Schneefall hat am Samstagvormittag zur Absage der traditionsreichen Lauberhorn-Abfahrt in Wengen/Schweiz geführt. Aufgrund der äußeren Bedingungen war zunächst der Start nach unten verlegt worden, kurz nach 11.00 Uhr entschied die Renn-Jury dann, dass das Rennen nicht gestartet werden kann. Am Sonntag soll in Wengen der Slalom ausgetragen werden.