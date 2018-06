Kairo (AFP) Das Oberste Verwaltungsgericht Ägyptens hat die von der Regierung geplante Abtretung von zwei Inseln im Roten Meer an Saudi-Arabien "einstimmig" abgelehnt. Das Gericht teilte am Montag mit, dass die beiden Inseln Tiran und Sanafir zum ägyptischen Hoheitsgebiet gehören. Eine Abtretungserklärung der Regierung von Präsident Fatah al-Sisi an Saudi-Arabien sei damit annulliert. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigt einen Gerichtsentscheid vom Juni 2016, gegen den die Regierung in die Berufung gegangen war.

