Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat nach der Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump an deutschen Autobauern zur Gelassenheit gemahnt. Er könne nur raten, aufgrund solcher Positionen nicht hektisch zu werden, sondern abzuwarten, was passiert, sagte der SPD-Chef auf "bild.de". Trump hatte der "Bild"-Zeitung und der Londoner "Times" mit Blick auf deutsche Autobauer gesagt: Sie können Autos für die USA bauen, aber sie werden für jedes Auto, das in die USA kommt, 35 Prozent Steuern zahlen.

