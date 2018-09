Dessau (AFP) Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer chinesischen Studentin in Dessau hat die Angeklagte ihr Schweigen gebrochen. Die 21-Jährige gestand am Montag vor dem Landgericht Dessau, das Opfer unter einem Vorwand in eine leerstehende Wohnung gelockt zu haben, wo ihr mitangeklagter Lebensgefährte bereits gewartet habe, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Dieser soll das Opfer dann in das Haus gezerrt und die junge Frau missbraucht haben.

