Berlin (AFP) Verbraucher in Deutschland kaufen einem Zeitungsbericht zufolge immer mehr Teekapseln. Der Verkauf von Teekapseln sei in den zwölf Monaten bis September 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent angestiegen, berichtete die "Welt" am Montag unter Berufung auf eine Analyse der Marktbeobachtungsfirma Nielsen. Die Lebensmittelindustrie übertrage das Geschäftsmodell von Kaffeekapseln mit Nachdruck auf das Marktsegment Tee.

