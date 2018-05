Berlin (AFP) Die unionsgeführten Bundesministerien haben Bedenken gegen die vom Justizministerium vorgeschlagene Verbraucher-Musterklage. Die Ressorts meldeten Vorbehalte gegen den Referentenentwurf an, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Das Justiz- und Verbraucherschutzministerium hatte den Entwurf Anfang Dezember in die Ressortabstimmung gegeben; angekündigt worden war eine solche Musterklagemöglichkeit bereits nach Bekanntwerden des VW-Abgasskandals im Herbst 2015.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.