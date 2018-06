Köln (SID) - Die Green Bay Packers um Quarterback Aaron Rodgers haben in der Football-Profiliga NFL Titelkandidat Dallas Cowboys ausgeschaltet und das Play-off-Halbfinale erreicht. Die Gäste gewannen durch ein spätes Field Goal mit 34:31, am kommenden Wochenende geht es bei den Atlanta Falcons um den Einzug in den Super Bowl.

Im letzten Viertelfinale setzten sich die Pittsburgh Steelers ebenfalls nur ganz knapp 18:16 gegen die Kansas City Chiefs durch. Die Steelers mit Spielmacher Ben Roethlisberger treffen nach ihrem neunten Sieg in Serie auf die New England Patriots. Der viermalige Champion hatte am Samstag die Houston Texans geschlagen (34:16), die Falcons gewannen gegen die Seattle Seahawks (36:20).

Drei Sekunden waren in Dallas noch auf der Uhr, als Packers-Kicker Mason Crosby aus 51 Yards die Titelträume der Cowboys zerstörte. Kurz zuvor hatte Rodgers mit einem 32-Yards-Pass auf Jarad Cook den Grundstein für das Field Goal gelegt. "Er hat unglaubliche Fähigkeiten", lobte Trainer Mike McCarthy seinen Quarterback. "So etwas zu machen, wenn es um alles geht - das macht große Spieler aus."

Dallas um Rookie-Quarterback Dak Prescott hatte die Hauptrunde mit 13 Siegen und drei Niederlagen als bestes NFC-Team abgeschlossen und Hoffnungen auf den großen Wurf. Doch es wird wieder nichts.

Auch in Kansas City entschied der Kicker das Spiel. Chris Boswell war bei allen sechs Field-Goal-Versuchen erfolgreich, die Steelers gewannen ohne Touchdown. Der 51. Super Bowl findet am 5. Februar in Houston/Texas statt.