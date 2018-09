Abu Dhabi (AFP) Saudi-Arabien will eine Milliardensumme in den Aufbau von Ökostrom-Anlagen stecken. Das Programm habe ein Volumen von 30 bis 50 Milliarden Dollar (28 bis 47 Milliarden Euro), sagte Energieminister Chaled al-Falih am Montag auf einer internationalen Energiekonferenz in Abu Dhabi. Die ersten Ausschreibungen seien "in den nächsten Wochen" geplant.

