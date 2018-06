Melbourne (dpa) - Ein Jahr nach dem Gewinn der Australian Open startet die Tennis-Weltranglisten-Erste Angelique Kerber heute ihre Titelverteidigung in Melbourne. In der ersten Runde trifft sie auf Lessia Zurenko aus der Ukraine. Trotz des frühen Ausscheidens bei ihren bisherigen beiden Turnierteilnahmen im neuen Jahr geht Kerber als Favoritin in die Begegnung. Insgesamt haben sich sieben deutsche Damen und sieben deutsche Herren für das erste Grand-Slam-Turnier der Saison qualifiziert. Die Hälfte von ihnen ist gleich heute gefordert.

