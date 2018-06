Diyarbakir (AFP) Bei einer Bombenexplosion in der südosttürkischen Metropole Diyarbakir sind am Montag mindestens drei Polizisten getötet und drei weitere verletzt worden. Der Sprengsatz detonierte am Straßenrand, als ein gepanzertes Polizeifahrzeug vorbeifuhr, wie der Gouverneur von Diyarbakir mitteilte.

