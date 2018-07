Berlin (AFP) Wer sich eine höhere Rente sichern will, kann unter Umständen mit freiwilligen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenkasse gut fahren. Diese Möglichkeit schneide bei den aktuell niedrigen Zinsen auf Sparguthaben und den niedrigen Garantiezinsen der privaten Rentenversicherungen besser ab, als viele glaubten, berichtet die Zeitschrift "Finanztest" in ihrer Februar-Ausgabe.

