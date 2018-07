Berlin (AFP) Die Grünen sind in einer Umfrage für die "Bild"-Zeitung auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gefallen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen dem am Dienstag veröffentlichten INSA-Meinungstrend zufolge auf 8,5 Prozent. Das seien 0,5 Punkte weniger als in der Vorwoche und der niedrigste seit März 2012 von INSA gemessene Wert.

