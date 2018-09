Berlin (AFP) Falsche Wagenreihung, defekte Toiletten, Lücken beim WLAN: Das private Fernzugunternehmen Locomore hat vier Wochen nach seinem Betriebsstart mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Das Unternehmen kündigte deshalb am Dienstag an, den Zug in den nächsten Monaten an zwei Tagen pro Woche intensiv warten zu lassen. Dadurch könnten "die noch zu oft auftretenden Kinderkrankheiten" schneller behoben werden.

