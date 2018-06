Hamburg (AFP) Gut drei Wochen vor dem deutschen Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) hat der Sänger Wilhelm "Sadi" Richter seine Kandidatur zurückgezogen. Medienberichte über juristische Probleme des Dortmunders verursachten ihm "gerade so viel Trubel - das möchte ich erst einmal klären und verarbeiten", erklärte der 19-Jährige am Dienstag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR). Er werde daher "schweren Herzens in Köln nicht dabei" sein.

