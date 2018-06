Abidjan (AFP) In der westafrikanischen Republik Elfenbeinküste haben am Dienstag erneut meuternde Soldaten Angst und Schrecken verbreitet. Zwischenfälle wurden von Reportern der Nachrichtenagentur AFP und von Einwohnern sowohl aus der Hauptstadt Yamoussoukro als auch aus der Protesthochburg Bouaké gemeldet, in der es bereits in den vergangenen Wochen Proteste gab.

