Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 muss zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga womöglich auf seinen Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Auch am Dienstag war noch ungewiss, ob der Nationalspieler Kameruns nach seiner Absage für den Afrika-Cup in Gabun am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt spielberechtigt sein wird.

"Wir prüfen weiter den Sachverhalt", teilte der Verein auf SID-Anfrage mit. Bisher gibt es offensichtlich auch seitens des Weltverbandes FIFA keine verbindliche Aussage darüber, was die Absage Choupo-Motings (27) für den Liga-Spielbetrieb bedeutet. Der FC Liverpool hatte den früheren Schalker Joel Matip (ebenfalls Kamerun) zuletzt aus ähnlichen Bedenken nicht eingesetzt, was die Königsblauen alarmierte.

Wer auf der erweiterten Liste des nationalen Verbandes stand, muss für das Turnier abgestellt werden. Andernfalls kann die FIFA eine Sperre auferlegen. Schalke müsste, wenn es Choupo-Moting einsetzt, mit einer Strafe rechnen.