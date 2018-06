Köln (SID) - Nationalspieler Patrick Franziska (Saarbrücken) wird den deutschen Tischtennis-Assen in der Vorbereitung auf die WM in Düsseldorf (29. Mai bis 5. Juni) wegen einer Hüftverletzung noch einige Zeit fehlen. Das bestätigte Bundestrainer Jörg Roßkopf auf SID-Anfrage.

"Die Ärzte haben erst einmal einen Riegel vorgeschoben. Er wird noch längere Zeit pausieren müssen. Wir gehen davon aus, dass eine Untersuchung in der kommenden Woche Klarheit bringt, wann er wieder einsteigen kann", sagte Roßkopf.

Franziskas Hüftprobleme sind ein neuerlicher Störfaktor in der WM-Vorbereitung des Doppel-Europameisters nach einem gerade erst auskurierten Muskelfaserriss. Wegen seiner momentanen Blessur hatte der 24-Jährige zuletzt schon die beiden Nationalmannschafts-Lehrgänge zu Jahresbeginn in Düsseldorf sowie auch einen Einsatz bei der Pokal-Endrunde am vergangenen Wochenende in Ulm verpasst.