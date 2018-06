Berlin (AFP) Die Koalition will die Aufklärung möglicher Ermittlungspannen im Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri zunächst einer Ermittlergruppe des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) des Bundestages überlassen. Das teilte ein SPD-Fraktionssprecher am Dienstagmorgen in Berlin mit. Auf die Einsetzung der Task Force hatte sich das für die Kontrolle der Geheimdienstarbeit zuständige PKGr bereits am Montag verständigt.

