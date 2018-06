New York (AFP) Kurz vor dem Amtsantritt des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat der US-Autobauer General Motors (GM) angekündigt, in den USA eine Milliarde Dollar zu investieren. 5000 neue Jobs sollen entstehen, wie der Autobauer am Dienstag mitteilte. Trump hatte in jüngster Zeit verstärkt Druck auf die Automobilindustrie ausgeübt.

