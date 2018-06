Genf (AFP) Chinas Präsident Xi Jinping hat sich für ein weltweites Verbot von Atomwaffen ausgesprochen. "Atomwaffen sollten vollständig verboten und mit der Zeit vernichtet werden, um eine atomwaffenfreie Welt zu ermöglichen", sagte Xi am Mittwoch bei einem Besuch am Sitz der Vereinten Nationen in Genf. Die Volksrepublik zählt selbst zu den Atomwaffenmächten.

