Berlin (AFP) Der neue Bundestag soll am 24. September 2017 gewählt werden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Terminvorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Formal bleibt die Entscheidung Bundespräsident Joachim Gauck vorbehalten, in der Regel geschieht dies jedoch im Einvernehmen mit der Regierung.

