Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn treibt das autonome Fahren auf der Schiene voran. Das Unternehmen erprobe das vollautomatische Fahren bereits in ersten Pilotprojekten und sei dabei, weitere in Deutschland auf den Weg zu bringen, sagte Bahn-Chef Rüdiger Grube am Dienstagabend in Berlin. Das vollautomatische Fahren auf der Schiene sei "der nächste große Entwicklungsschritt" und "nur noch eine Frage der Zeit".

