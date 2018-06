Berlin (dpa) - Die Schauspielerin Alexandra Maria Lara (38, "Der Untergang") schwärmt für Jacken und Mäntel. "Ich hab' quasi eine ganze Trenchcoat-Kollektion daheim", scherzte sie am Rande der Show von Marc Cain bei der Berliner Modewoche.

Die Schauspielerin freute sich aber nicht nur auf die Mode - sondern auch auf Hollywoodstar Kate Bosworth (34, "Superman Returns"). Diese stand neulich gemeinsam mit Laras Mann Sam Riley für eine Serie vor der Kamera, wie Lara erzählte. Beide Frauen plauderten vor der Show ausgiebig miteinander. Ihr Mann sei aber daheim geblieben und kümmere sich um den gemeinsamen Sohn, sagte die Schauspielerin. "Wir wechseln uns ab, gehen aber auch sehr gern mal zusammen aus."

Lara selbst ist ebenfalls demnächst in einer Serie zu sehen: "You Are Wanted" von und mit Matthias Schweighöfer läuft vom 17. März an bei Amazon Prime Video.