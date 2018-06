Brüssel (AFP) Nach der Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump sieht die Nato-Militärführung die Bedeutung des Bündnisses nicht in Frage gestellt. "Ich bin der festen Überzeugung, dass die Nato heute so bedeutend ist wie früher", sagte der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, General Petr Pavel, am Mittwoch in Brüssel. Er verwies auf die laufende Anpassung des Bündnisses an ein verändertes Sicherheitsumfeld und sah die Allianz im Anti-Terrorkampf bereits stark engagiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.