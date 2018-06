Berlin (AFP) Der neue Bundestag wird am 24. September 2017 gewählt. Das sieht nach AFP-Informationen ein Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) vor, den das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Zuvor hatte bereits die "Bild"-Zeitung über den Wahltermin berichtet.

