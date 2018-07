Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt bei ihrer Nullzinspolitik. Sie belässt den Leitzins der Eurozone unverändert bei null Prozent, wie eine Sprecherin von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die EZB hatte den zentralen Zinssatz, zu dem sie Banken Geld leiht, im März auf den historisch niedrigen Wert von 0,0 Prozent gesenkt, um mit günstigem Kapital Konjunktur und Inflation in der Eurozone anzukurbeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.