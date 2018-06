Offenbach (AFP) Im südhessischen Langen hat ein Rentnerpaar eine 90-jährige Frau bestohlen. Gesucht wird nach zwei etwa 75 Jahre alten mutmaßlichen Dieben, die der 90-Jährigen am Mittwoch die Handtasche geklaut haben sollen, wie die Polizei Offenbach am Donnerstag mitteilte. Die Frau und der Mann schnappten sich offensichtlich die Tasche, als die Rentnerin sie in einem Geschäft kurz auf einen Stuhl gelegt hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.