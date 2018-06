Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) lehnt eine Änderung ihrer Geldpolitik vorerst weiter ab. "Ich bin ziemlich sicher, dass die Zeit kommen wird", sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt am Main. "Aber wir sind noch nicht da." Das milliardenschwere Kaufprogramm von Unternehmens- und Staatsanleihen herunterzufahren, sei bei der Sitzung des EZB-Rats kein Thema gewesen.

