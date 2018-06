Davos (AFP) Großbritannien wird nach den Worten von Premierministerin Theresa May nach dem Austritt aus der EU nicht in Protektionismus zurückverfallen. Ihr Land werde eine neue Führungsrolle als "Anwalt für freie Märkte und freien Handel überall in der Welt" übernehmen, sagte May am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.