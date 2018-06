Bogotá (SID) - Kolumbiens Radstar Nairo Quintana wagt in diesem Jahr erstmals den Doppelstart beim Giro d'Italia und bei der Tour de France. Dies gab sein spanisches Team Movistar am Donnerstag bekannt. Die 100. Auflage der Italien-Rundfahrt läuft vom 5. bis 28. Mai, die 104. Tour beginnt am 1. Juli in Düsseldorf.

Der 26 Jahre alte Quintana hatte den Giro bei seiner bislang einzigen Teilnahme 2014 gewonnen, bestes Tour-Ergebnis des Bergflohs waren zweite Plätze 2013 und 2015. Im Vorjahr siegte Quintana bei der Vuelta a Espana, der dritten der großen Landesrundfahrten.

Der letzte Radprofi, der Giro und Tour in einer Saison gewinnen konnte, war 1998 der mittlerweile verstorbene Italiener Marco Pantani. Der Belgier Eddy Merckx schaffte das Kunststück gleich dreimal (1970, 1972, 1974). Die Zeitspanne zwischen Ende des Giros und Beginn der Tour wird gemeinhin als zu kurz für einen Radprofi erachtet, um beide Rennen auf seinem Topniveau zu bestreiten.