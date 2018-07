Ankara (AFP) Ein Satire-Beitrag im französischen Radio über den Silvester-Anschlag in einem Istanbuler Nachtclub sorgt für Empörung in der Türkei. Der Chef der Medienaufsicht (RTÜK) beschwerte sich bei seinem französischen Kollegen über das Lied des Sängers Frédéric Fromet, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.