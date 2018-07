Freiburg (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München startet ohne seinen Topstar Franck Ribéry ins neue Jahr. Der Franzose sitzt in der Partie bei Aufsteiger SC Freiburg zunächst auf der Ersatzbank. Für den Routinier läuft der Brasilianer Douglas Costa auf. Der Chilene Arturo Vidal, der zuletzt an einer Rippenprellung laborierte, steht dagegen in der Startelf.