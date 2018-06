London (SID) - Der spanische Fußball-Star Diego Costa kehrt beim Premier-League-Tabellenführer FC Chelsea eine Woche nach seinem angeblichen Disput mit Teammanager Antonio Conte in den Kader zurück. Das bestätigte Conte auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hull City am Sonntag. Spekulationen über einen bevorstehenden Wechsel Costas wies der Italiener zurück. "Ich glaube, der Spieler will bei Chelsea bleiben. Er ist glücklich hier zu spielen", sagte Conte.

Costa hatte zuletzt bei Chelseas Auswärtsspiel bei Meister Leicester City (3:0) überraschend im Aufgebot gefehlt. Britische Medien hatten daraufhin von einem Streit des Stürmers mit Conte berichtet. Außerdem wurde spekuliert, dass dem mit 14 Saisontoren derzeit besten Torjäger der Premier League ein lukratives Angebot aus China vorliege. Der Spanier war 2014 von Atlético Madrid nach London gewechselt, sein Vertrag läuft noch bis Juni 2019.