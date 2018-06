Manchester (SID) - Bayern Münchens ehemaliger Sportvorstand Matthias Sammer hat wenig Verständnis für die dauerhafte Reservistenrolle von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger beim englischen Rekordmeister Manchester United. "Basti ist für mich, so wie ich ihn kennengelernt habe, ein Spieler für das Besondere", sagte der 49-Jährige bei Eurosport: "Ich weiß nicht, ob Manchester was Besonders erreichen will. Dann sollten sie ihn besser integrieren."

Vor allem Schweinsteigers Qualitäten als Anführer habe Manchester laut Sammer bislang übersehen. "Da scheint keiner erkannt zu haben, welches Potenzial und welche Qualitäten in Bastian stecken", sagte der frühere Nationalspieler: "Man muss einfach wissen, dass Bastian ein Spieler ist, der manchmal im Alltag sich präsentiert, wo du denkst, da könnte auch ein bisschen mehr kommen."

Der ehemalige DFB-Kapitän Schweinsteiger hat unter Teammanager José Mourinho in dieser Spielzeit lediglich zwei Kurzeinsätze im Pokal und Ligapokal erhalten.