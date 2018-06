London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May geht nach eigener Aussage davon aus, dass der neue US-Präsident Donald Trump trotz seiner kritischen Äußerungen die Zusammenarbeit in der Nato pflegen wird. Trump "erkennt die Wichtigkeit und die Bedeutung der Nato an", sagte May in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.