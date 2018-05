Amsterdam (dpa) - Zwei vor gut 14 Jahren gestohlene Gemälde des Malers Vincent van Gogh können in die Niederlande zurückkehren. Nach monatelangen Ermittlungen hat ein italienischer Richter die Bilder freigegeben, wie das Van Gogh Museum am Abend in Amsterdam mitteilte. Die kostbaren Werke "Zeegezicht bij Scheveningen" und "Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen" waren im Dezember 2002 aus dem Museum gestohlen worden. Im vergangenen September hatte die italienische Polizei die Gemälde im Zuge von Ermittlungen gegen die Mafia im Haus eines Drogenbosses der Camorra bei Neapel entdeckt.

