Dakar (AFP) Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hat ihre Militärintervention in Gambia für einen letzten Vermittlungsversuch vorerst unterbrochen. Das teilte die Ecowas-Kommissionspräsidentschaft am Donnerstag mit. Senegalesische Truppen hatten am Donnerstag die Grenze zu Gambia überschritten, um den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Machtübergabe an seinen Nachfolger Adama Barrow zu bewegen.

