Dakar (AFP) Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hat ihre Militärintervention in Gambia für einen letzten Vermittlungsversuch unterbrochen. Der Präsident Guineas, Alpha Condé, werde bis Freitagmittag (Ortszeit) in Banjul eine politische Lösung für den Machtkampf um die Präsidentschaft in dem westafrikanischen Land suchen, sagte Ecowas-Kommissionspräsident Marcel Alain de Souza am Donnerstag. Senegalesische Truppen hatten zuvor die Grenze zu Gambia überschritten, um den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Machtübergabe an seinen Nachfolger Adama Barrow zu bewegen.

