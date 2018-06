Penne (AFP) In dem von einer Lawine verschütteten Hotel in den italienischen Abruzzen sind nach Angaben der Feuerwehr am Freitag insgesamt zehn Überlebende gefunden worden. Eine Mutter und ihr Sohn seien bereits geborgen worden, sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari. Die übrigen acht harrten noch in dem verschütteten Hotel "Rigopiano" aus.

