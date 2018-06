New York (AFP) Einen Tag vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump haben in New York mehrere tausend Menschen gegen den Republikaner demonstriert. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete, versammelte sich die Menge am Donnerstag am Columbus Circle und auf der Straße Central Park West am Central Park. Dort befindet sich Trump der International Hotel & Tower des Immobilienmilliardärs.

