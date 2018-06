Oldenburg (SID) - Die Frankfurt Skyliners haben in der Basketball-Bundesliga nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Im Duell zweier Ex-Meister unterlagen die Frankfurter bei den EWE Baskets Oldenburg am 19. Spieltag mit 64:71 (22:39). Im zweiten Spiel des Tages setzte sich Science City Jena bei den Walter Tigers Tübingen mit 76:68 (32:38) durch.

Oldenburg, das am Mittwoch in der Champions League ein 82:79 bei PAOK Saloniki gefeiert hatte, fuhr damit den zehnten Saisonsieg ein und blieb auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Frankfurter, die in Kwame Vaughn (22 Punkte) den besten Werfer der Partie in ihren Reihen hatten, sind nach wie vor Elfter vor den punktgleichen Thüringern aus Jena.