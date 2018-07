Koblenz (AFP) Die Chefin der rechtsextremen Front National in Frankreich, Marine Le Pen, hat sich überzeugt gezeigt, dass der Austritt der Briten aus der Europäischen Union beispielhaft für weitere EU-Mitgliedsstaaten sein könnte. 2016 sei das Jahr gewesen, in dem die Briten "erwacht" seien, sagte Le Pen am Samstag auf einem Kongress von europäischen Rechtspopulisten in Koblenz. 2017 werde das Jahr, "in dem die Völker des kontinentalen Europa" erwachen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.