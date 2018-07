Hamburg (AFP) Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis will nach einem Bericht des "Spiegel" Mitte Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Mattis habe ebenso wie etwa 20 US-Senatoren und Kongressabgeordnete zugesagt, hieß es in dem Magazin unter Berufung auf Angaben von Konferenzchef Wolfgang Ischinger. Das Treffen gilt als eine der ersten Gelegenheiten für direkte Begegnungen deutscher und internationaler Politiker mit Mitgliedern der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump.

