Barcelona (SID) - Für Trainer Luis Enrique ist der verletzte Kapitän Andres Iniesta beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona schlichtweg unersetzlich. "Es gibt niemanden wie ihn, weder in meinem Team noch im gesamten Weltfußball", sagte Enrique vor dem Liga-Duell am Sonntag (20.45 Uhr) bei SD Eibar: "Das ist das Problem. Ich habe viele sehr gute Spieler, aber keiner ist wie Iniesta."

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey bei Real Sociedad San Sebastian (1:0) nach Klubangaben eine leichte Muskelverletzung in der Wade erlitten und fällt somit vorerst aus. Ob er für das Rückspiel am Donnerstag rechtzeitig fit wird, ist noch fraglich.